"أمير الشمالية" يوجّه بنقل "العنزي" وعلاجه بالرياض

تحقيقاً لتوجيهات القيادة فيما يتعلق برعاية المواطنين

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ بنقل المواطن وائل العنزي؛ وعلاجه في أحد المراكز المتقدّمة والمتخصّصة في مدينة الرياض.

تأتي استجابة أمير الحدود الشمالية، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بتلمّس الاحتياجات الإنسانية للمواطنين والوقوف بجانبهم.