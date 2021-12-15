شاهد .. تنافس قوي ومثير لـ١٧٦ مالكًا في العرض الدولي لجمال الخيل العربية

انطلق في مركز الملك عبدالعزيز تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

افتتحت اليوم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين منافسات العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض، بمشاركة ٣١٣ رأسًا تعود لـ ١٧٦ مالكًا يمثلون المملكة ودولة الإمارات والكويت وبولندا وقطر وسوريا.



وشهد اليوم الافتتاحي تنافسًا قويًا بين المهرات، حيث فازت في فئة المهرات عمر السنة المجموعة (أ) المهرة "وجد العطاء" مربط العطاء، فيما نالت المركز الثاني المهرة "براقة فرزان" لمربط فرزان، وجاءت في المركز الثالث المهرة "ظبية الناصيات" لمربط الناصيات.



وفي منافسات المهرات عمر السنة المجموعة (ب) حققت المركز الأول المهرة" "أس كي تيا" لإسطبلات السكب، وجاء المركز الثاني من نصيب"ايفانجلينا إف سي" لمربط النخيش وجاء في المركز الثالث "أتش بيلرلينا أتش" لفيصل بن يوسف المقبل".



وفي منافسات المهرات عمر السنة المجموعة (ج) حصلت على المركز الأول "ورد المعود" لمربط الدرعية وحققت إسطبلات الخالدية المركز الثاني عبر المهرة "نورة الخالدية" والمركز الثالث عبر المهرة "نيوم الخالدية".



وفي منافسات المهرات عمر السنة فئة (د) حققت المهرة "سلوى المملكة" لمربط المملكة المركز الأول، ونالت المركز الثاني المهرة "متعطرة العناية" لمربط العناية، وجاءت في المركز الثالث "أزارا أو اس" لمربط الغريفة من قطر.



وتتواصل المنافسات يوم غدٍ في يومها الثاني فئة الأفراس من عمر ٤ سنوات إلى ٦ سنوات وفئة الأفراس من عمر ٧ سنوات إلى ٩ سنوات وفئة الأفراس عمر ١٠ سنوات فما فوق، وفئة الأمهار عمر السنة في ٣ مجموعات، ويتواصل العرض في يومه الثالث بفئة الأمهار عمر السنتين في مجموعتين، وفئة أمهار عمر الثلاث سنوات من مجموعة واحدة، وفئة الفحول من ٤ إلى ٦ سنوات في مجموعتين وفئة الفحول من ٧ إلى ٩ سنوات وأخيرًا فئة الفحول من ١٠ سنوات فما فوق.



وسيكون حفل ختام يوم السبت للبطولات النهائية ويشهد إقامة ٦ بطولات للمهرات عمر سنة والمهرات عمر السنتين والثلاث والأفراس و الأمهار عمر السنة والأمهار عمر السنتين والثلاث والفحول، كما سيكون هناك ٤ بطولات أخرى مخصصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ (المهرات والأفراس والأمهار والفحول).