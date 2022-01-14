الصين.. مصرع 9 أشخاص بعدما غمرت الفيضانات محطة كهرباء

أكثر من 500 عامل إنقاذ من الإدارات المعنية شاركوا في الإنقاذ

لقي تسعة أشخاص مصرعهم بعدما غمرت مياه الفيضان مبنى في محطة كهرباء بولاية قانتسي التبتية ذاتية الحكم، بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، حسب ما ذكرت السلطات المحلية اليوم الجمعة.

وحجز الفيضان، الذي وقع ظُهر يوم الأربعاء، 11 من موظفي الصيانة بمحطة الكهرباء في محافظة دانبا، كما أنقذ شخصان دون إصابات خطيرة.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية، فقد تم سحب المياه من المبنى عصر اليوم الجمعة، ليتم بذلك الانتهاء من عملية الإنقاذ التي شارك فيها أكثر من 500 عامل إنقاذ من الإدارات المعنية على مستوى المقاطعة والولاية والمحافظة.

وأشارت الوكالة إلى بدء التحقيق؛ لمعرفة سبب الحادث.