أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 314 حالة وفاة

أسوأ حصيلة ضحايا يومية

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية و19 حالة وفاة، في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 229، وفي أستراليا إلى 314 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 21084 إصابة؛ تعافى منها 11869 شخصاً.

أستراليا فيروس كورونا الجديد

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10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 08:46 AM

أسوأ حصيلة ضحايا يومية

أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 314 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية و19 حالة وفاة، في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 229، وفي أستراليا إلى 314 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 21084 إصابة؛ تعافى منها 11869 شخصاً.

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أستراليا فيروس كورونا الجديد

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