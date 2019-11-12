نائب أمير الرياض يتسلم نسخة من التقرير السنوي للجوازات

خلال استقباله بمكتبه لمدير جوازات المنطقة اليوم

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير جوازات المنطقة اللواء محمد بن نايف الهباس الذي قدم لسموه نسخة من التقرير السنوي للعام 1440 هـ.

واطلع الأمير على تقرير الجوازات الذي يشمل إحصائيات ميدانية وضبطيات ونتائج البرامج التطويرية واللجان المشتركة.

وتمنى الأمير محمد بن عبدالرحمن التوفيق والنجاح لرجالات الجوازات في أعمالهم وأهدافهم، مشدداً على أهمية دورهم وتأثيره.