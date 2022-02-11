لاعب النصر "تاليسكا" يحرج نفسه وفريقه بالبطاقة الحمراء

ضاعف الجراح وخسر بالثلاثة

نال المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أندرسون تاليسكا أول بطاقة حمراء «مباشرة» في مسيرته اليوم الجمعة، وذلك خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ومنح الحكم الإسباني "خيسوس" لاعب النصر تاليسكا البطاقة الحمراء مباشرة عند الدقيقة الـ59 بعد احتكاك بينه وبين برونو هنريكي.



يُذكر أن النصر خسر مواجهته أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون مقابل، أحكم أصفر جدة من خلالها القبضة على الصدارة برصيد 47 نقطة (مع مباراة مؤجلة أمام الهلال)، فيما بقي النصر في الوصافة برصيد 38 نقطة.