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قال: بعضها رعدي فجر اليوم بين محافظات عدة

"مُطرنا بفضل الله".. "الحصيني": سحب ديمية بهذه المناطق

علّق الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ على الحالة الماطرة الحالية، بقوله: "مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيباً نافعاً".

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر"، بقوله: "السحب ديمية بعضها رعدي بين محافظات: المحمل وثادق وشقراء والقصيم، فجر اليوم الأحد".

وتابع: "أكثروا عباد الله من الاستغفار؛ فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار".