الثلاثاء غرة رمضان في الكثير من الدول العربية والإسلامية

منها: الإمارات وقطر واليمن وفلسطين وتركيا ومصر والسودان

أعلنت الهيئات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك في الكثير من الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة في دول العالم أن غدًا الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في كل من: الإمارات والبحرين والكويت وقطر واليمن والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والسودان وليبيا والجزائر وتونس وسوريا والعراق وتركيا وإندونيسيا والجاليات المسلمة في كل من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.