برعاية "الفيصل".. ختام ندوة إدارة الاتحادات الوطنية

نظمتها الأولمبية السعودية

اختتمت اللجنة الأولمبية العربية السعوديّة اليوم الأربعاء ندوتها الشهرية الثانية بعنوان "إدارة الإتحادات الوطنيّة"، برعاية رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومشاركة منسوبي اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضيّة وعدد من الرياضيين في المملكة.

وتحدّث خلال هذه الندوة التي اقيمت "عن بعد" كل من الرئيس التنفيذي للعمليات بالاتحاد الدولي للتنس "كيلي فيروذر" والمساعد الأول لشؤون الاتحادات الوطنية والرياضة بالاتحاد الدولي لكرة السلّة "فلوريان باسكوي" عن آليّة إدارة الاتحادات الوطنيّة بدءاً من عمليّة نشر الرياضة المعنيّة مجتمعيّاً مروراً بتكوين قاعدة واسعة من الموهوبين وحتّى مرحلة تكوين منتخبات وطنية قويّة.

وانطلقت الندوة بكلمة للأمير فهد بن جلوي نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رحب فيها بالحضور، وبين أهمية تناول الموضوع من وجهة نظر اتحاد ألعاب فردية وآخر للعبة جماعيّة؛ نظراً لاختلاف الأدوات الإداريّة والتطويريّة لكل لعبة رياضيّة، مطالباً جميع الاتحادات الرياضيّة السعودية بالاستفادة من التجارب الدوليّة لتطوير جميع الألعاب بما يتناسب مع التطلعات الكبيرة والدعم السخي الذي توليه القيادة الحكيمة لقطاع الرياضة.

يذكر أن الندوات الشهرية هي أحد مبادرات اللجنة الأولمبيّة العربيّة السعوديّة لاستضافة قيادات الحركة الأولمبيّة والرياضيّة حول العالم والتي تم إطلاقها منذ احتفال اللجنة باليوم الأولمبي الشهر الماضي، على أن تقام الندوة الثالثة يوم 26 من أغسطس المقبل.