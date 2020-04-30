البحرين: تعافي 5 حالات من كورونا ورصد 3 إصابات

بلغ إجمالي المتعافين الذين خرجوا من العزل 1500 حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 5 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 1500 حالة حتى الآن، تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية رصدت الصحة 3 إصابات جديدة.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 09:46 PM

بلغ إجمالي المتعافين الذين خرجوا من العزل 1500 حالة

البحرين: تعافي 5 حالات من كورونا ورصد 3 إصابات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 5 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 1500 حالة حتى الآن، تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية رصدت الصحة 3 إصابات جديدة.

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البحرين فيروس كورونا الجديد

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