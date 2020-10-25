من أجل الحفاظ على المكتسبات.. الأهلي يوقع مع 8 لاعبين

وقعت إدارة النادي الأهلي، الأحد، عقوداً احترافيةً مع 8 من لاعبي درجة الشباب في النادي الغربي.

وضمّت أسماء اللاعبين الموقعين كلًّا من: مناف أبو يابس، وفهد مجرشي، وإياد مدني، وسلطان السريحي، وعبد الله محبوب، وعبد الله طوهري، وعبد الرحمن الصانبي، وأحمد النخلي.

وتأتي خطوة الإدارة في توقيع عقود احترافية مع شباب النادي، للحفاظ على مكتسباته، ومنح اللاعبين فرصة التركيز على مستوياتهم داخل الملعب، وعدم الانشغال في الأمور الإدارية.