"تداول" تعلن تحولها إلى مجموعة قابضة.. خطوة نحو طرحها للاكتتاب العام الجاري

ستضم 4 شركات.. منها "مقاصة" و"إيداع" و"وامض" المتخصصة في الحلول التقنية

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" تحولها إلى مجموعة مالية قابضة وكشفت أنها تخطط للطرح العام الأولي خلال العام الجاري.

وتفصيلاً، قالت "تداول" في بيان اليوم على موقعها الإلكتروني: تعلن السوق المالية السعودية (تداول) اليوم عن تحولها لتصبح شركة قابضة باسم (مجموعة تداول السعودية)، بهيكل جديد يدعم تنمية مستقبل السوق المالية السعودية، ويضمن استمرارية تطورها، وكخطوة أخرى نحو جاهزية المجموعة للطرح العام الأولي خلال العام الحالي 2021.

وستضم (مجموعة تداول السعودية) أربع شركات تابعة هي: (تداول السعودية) كسوق للأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة (وامض) المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار.



وستستفيد المجموعة من تكامل خدمات الشركات التابعة لها والأعمال المشتركة، ثم إن استقلالية الشركات سيوفر بيئة عمل تتسم بالمرونة والابتكار لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق العالمية والمحلية.