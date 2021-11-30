"تراث القنفذة" يناقش استعدادات ملتقى تاريخ المحافظة عبر العصور

اطلع على أعمال اللجان في المعرض المصاحب للفعاليات

عقد مجلس إدارة جمعية حفظ التراث بمحافظة القنفذة اجتماعًا بالمركز الحضاري بالقنفذة برئاسة رئيس مجلس الإدارة إبراهيم بن علي الفقيه، وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة؛ للوقوف على الترتيبات اللازمة للملتقى العلمي الذي تستضيفه محافظة القنفذة: "تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور" والذي تشرف عليه الجمعية التاريخية السعودية بالتعاون مع جامعة أم القرى، وبالشراكة مع جمعية حفظ التراث بالقنفذة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

واستعرض الاجتماع جدول الأعمال، وناقش الاستعدادات للملتقى من خلال الاطلاع على أعمال اللجان في المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى، وقدم مجلس إدارة جمعية حفظ التراث الشكر والتقدير لمحافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع؛ لمتابعته المستمرة لاستعدادات الملتقى وتذليله لكافة المعوقات التي تواجه اللجان.

وقدم مجلس إدارة جمعية حفظ التراث شكرهم للجمعية التاريخية السعودية المشرفة على الملتقى، ولجميع الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية، وللمجلس البلدي بالقنفذة وللداعمين من رجال الأعمال، على جهودهم المتواصلة لإنجاح الملتقى، وفي نهاية الاجتماع قام أعضاء مجلس الإدارة بجولة على مرافق المركز الحضاري التابع لبلدية القنفذة شملت صالة المعارض والمسرح والساحة الخارجية.