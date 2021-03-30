شَيّدته شركة مقربة من "أردوغان".. انهيار طريق سريع بتركيا

يربط بين دوزجي والبحر الأسود وتهاوى بسبب الأمطار الغزيرة

تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار الطريق السريع "دوزجي- زونغولداك" الذي شيّدته شركة ليماك في عام 2012، وهو أحد طرق العبور التي تربط دوزجي بالبحر الأسود.

وتُعد شركة ليماك من الشركات التركية المعروفة بقربها من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتحصل على العديد من المناقصات الحكومية.

وبحسب "زمان" التركية تصنف المعارضة نهاد أوزدمير مدير شركة ليماك ضمن "العصابة الخماسية"، وهو تعبير شهير في تركيا يرمز إلى رجال الأعمال الخمسة، الذين فازوا تقريبًا بجميع المناقصات الكبيرة خلال حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهم: محمد جنكيز رئيس شركة جنكيز القابضة، نهاد أوزدمير الرئيس التنفيذي لشركة ليماك القابضة، محمد نظيف جونال رئيس مجلس إدارة شركة إم إن جي القابضة، ناسي كولوغلو الرئيس التنفيذي لشركة كولن للبناء، ورئيس شركة كايلون للبناء جمال كاليونكو.