"أمم إفريقيا": أربع مباريات لتحديد المتأهلين مع "الجزائر" في المجموعتين الثالثة والرابعة

تستكمل الاثنين مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام منافساتها في مصر في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل إذ ستكون هناك أربع مباريات في مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ناميبيا - ساحل العاج

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض حيث تحتل ساحل العاج المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع جنوب إفريقيا وتحتاج ساحل العاج للفوز للمنافسة على التأهل علماً بأن ناميبيا خرجت من المسابقة.

جنوب إفريقيا -المغرب

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض إذ تحتل جنوب إفريقيا المركز الثاني مكرر مع ساحل العاج في حين تحتل المغرب المركز الأول برصيد 6 نقاط.

لم يضمن حتى الآن أي منتخب في هذه المجموعة التأهل إذ تحتاج المغرب لنقطة واحدة لضمان التأهل وفي تلك الحالة يكون على ساحل العاج الفوز لمرافقتها أما هزيمة المغرب وفوز جنوب إفريقيا وساحل العاج فسيعقد من أمور المجموعة ويدخلها في حسابات أخرى.

كينيا - السنغال

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض يحث يحتل المنتخبان المركزين الثاني والثاني مكرر برصيد ثلاث نقاط وفوز أحدهما يصعد به رفقة الجزائر أما تعادلهما فسيدخلهما في حسابات أخرى.

الجزائر- تنزانيا

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض حيث ضمن المنتخب الجزائري التأهل للدور التالي في حين فقد المنتخب التنزاني أي آمال له في التأهل وخرج من المسابقة.