"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 535 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543318 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 535 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 530917 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8512 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3889 والحالات الحرجة 1061 حالة.