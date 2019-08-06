شاهد.. رجل أمن يقتحم السيول وينقذ محتجزين في "أبو عريش"

"القحطاني" حذَّر المواطنين والمقيمين من عبور الأودية أثناء جريان السيول

سجَّل رجل أمن اليوم الثلاثاء موقفًا بطوليًّا باقتحامه السيول في محافظة "أبو عريش"، وإنقاذه عددًا من الأشخاص بعدما كان الخطر محدقًا بهم.

وتفصيلاً، أظهر مقطع فيديو متداول قيام رجل أمن بتسجيل بطولة باقتحامه السيول في محافظة "أبو عريش"، ونجاحه في إنقاذ عدد من الأشخاص قبل أن تجرفهم التيارات القوية الناتجة من الأمطار الغزيرة.

ومن جهته، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أنه تم نشر دوريات السلامة مع بداية الحالة المطرية، مشيرًا إلى أن الأمطار والسيول كانت من خفيفة إلى غزيرة، وكانت السيول تجري في مجراها الطبيعي.

وبيّن "القحطاني" أنه نتج من الحالة المطرية سقوط شجرة وأسلاك ضغط عالٍ على منزل بأحد المسارحة، وسقوط أسلاك ضغط عالٍ بصناعية أحد المسارحة، إضافة إلى دخول مياه الأمطار إلى عدد من المنازل بمواقع مختلفة بالمنطقة، وحدوث تماس بعدد من عدادات الكهرباء، وانقطاع طرق عدة بمواقع متفرقة من المنطقة.

وأشار إلى انجراف مركبة بوادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة، وجارٍ البحث عن المفقودين.

وحذَّر "القحطاني" المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه - لا قدر الله -؛ وذلك لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية. مشددًا على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل تلك الحالات، ومتمنيًا السلامة للجميع.