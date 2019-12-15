"معهد الإدارة" يحصل على شهادة "قياس الأثر العائد من الاستثمار في التدريب"

أول جهة حكومية سعودية تطبّقها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030

حصل معهد الإدارة العامة على شهادة اعتماد منهجية قياس الأثر العائد من الاستثمار في التدريب، التي يقدّمها معهد "ريو" الأمريكي، وقام الدكتور "جاك فيليبس"، رئيس مجلس إدارة معهد "ريو" بتسليم شهادة الاعتماد؛ وذلك بعد تنفيذ المنهجية على بعض البرامج التي نفّذها معهد الإدارة العامة لمنسوبيه كأول جهة حكومية سعودية تطبق ذلك.

وبهذه المناسبة قال مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة "عبدالرحمن بن محمد الشعيل"، ومنفذ المنهجية: "إن تطبيق المنهجية ليس وليد اللحظة؛ ولكنه بدأ قبل سنتين على بعض البرامج التي نفّذها المعهد لتدريب منسوبيه، وكان الهدف هو قياس أثر هذه البرامج على الموظفين، ومعرفة مدى تأثيرها على أداء المنظمة ككل، وكذا العائد المالي المباشر وغير المباشر من هذه البرامج التدريبية؛ وهو ما يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تعزز فكرة تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي".

كما أوضح "الشعيل" أن منهجية "ريو" تتكون من خمس مستويات لقياس أثر التدريب؛ حيث تبدأ من قياس ردة فعل المتدربين على التدريب، ثم يبدأ المستوى الثاني الذي يقيس أثر التعلم على المتدربين داخل القاعة التدريبية، ثم يلي ذلك المستوى الثالث الذي يهدف إلى معرفة إلى أي مدى قام المتدربون بتطبيق ما تعلّموه في البرنامج التدريبي في بيئة العمل؛ وذلك عن طريق خطط عمل يتم الاتفاق عليها، ثم المستوى الرابع، ويتمثل في معرفة أثر خطط العمل على المنظمة، ثم يأتي المستوى الخامس والأخير، ويهدف إلى قياس العائد المالي المباشر وغير المباشر الذي أحدثه البرنامج، ويكون ذلك من خلال حساب تكلفة التدريب بشكل كامل، ومن ثم تحديد ما هو الأثر المالي الذي أحدثه البرنامج من خلال خطة العمل التي تم تطبيقها.

وحول ما إذا كان يمكن تعميم التجربة على الجهات الحكومية، أوضح "الشعيل" أن ذلك ممكن، فليس بالضرورة أن يتم تطبيق جميع المستويات مباشرة؛ حيث إن التطبيق التدريجي مع استخدام التقنية؛ سيجعل إمكانية قياس أثر التدريب للبرامج المهمة وذات التكلفة العالية ممكنًا ومتاحًا.

وأشار "الشعيل" إلى أن نجاح معهد الإدارة العامة في تطبيق منهجية الدكتور "فيليبس"، لم يكن ليحدث دون دعم مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور "مشبب بن عايض القحطاني" لهذه المبادرة، الذي ذلل الصعوبات بالرغم من جراءة الفكرة.