كورونا في الإمارات.. 1541 إصابة جديدة و5 وفيات وتعافي 1497 حالة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1541 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 656.354 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1885 حالة وفاة، مشيرةً إلى تعافي 1497 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 634.272 حالة.