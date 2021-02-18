باردة ولطيفة وغائمة.. "طقس الخميس" وفق المناطق بتوقيع "الحصيني"

فيما توقع "الوطني للأرصاد" هطولات مصحوبة بنشاط للرياح السطحية

تَوقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواء باردة تميل للبرودة في الشمالية والغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية، وتميل للبرودة إلى لطيفة في الوسطى والشرقية، وجازان معتدلة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الرياض بما فيها العاصمة والشرقية والجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيًّا وأمطار -بإذن الله- وانخفاض تدريجي".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران)، ونشاطًا للرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

2

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442 08:56 AM

فيما توقع "الوطني للأرصاد" هطولات مصحوبة بنشاط للرياح السطحية

باردة ولطيفة وغائمة.. "طقس الخميس" وفق المناطق بتوقيع "الحصيني"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 987

تَوقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواء باردة تميل للبرودة في الشمالية والغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية، وتميل للبرودة إلى لطيفة في الوسطى والشرقية، وجازان معتدلة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الرياض بما فيها العاصمة والشرقية والجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيًّا وأمطار -بإذن الله- وانخفاض تدريجي".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران)، ونشاطًا للرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد أمطار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021