"برنت" يرتفع بنسبة ٠.٨٨%

وصل إلى ٩١.٩١ دولاراً للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٨٨%.

وجرى تداول برنت في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٩١.٩١ دولاراً أمريكياً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٠.٩٥% إلى ٩١.١٣ دولاراً أمريكياً للبرميل.