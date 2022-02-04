"برنت" يرتفع بنسبة ٠.٨٨%

وصل إلى ٩١.٩١ دولاراً للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٨٨%.

وجرى تداول برنت في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٩١.٩١ دولاراً أمريكياً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٠.٩٥% إلى ٩١.١٣ دولاراً أمريكياً للبرميل.

النفط أسعار النفط

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04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443 02:18 PM

وصل إلى ٩١.٩١ دولاراً للبرميل

"برنت" يرتفع بنسبة ٠.٨٨%

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٨٨%.

وجرى تداول برنت في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٩١.٩١ دولاراً أمريكياً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٠.٩٥% إلى ٩١.١٣ دولاراً أمريكياً للبرميل.

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