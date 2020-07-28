القبض على 12 مقيماً سرقوا مواد صحية من أحد المستودعات بجدة

بقيمة 200.000 ريال.. وجرى استعادة المسروقات وإيقاف المتهمين

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من (12) مقيمًا، (منهم (7) من الجنسية السودانية و(3) من الجنسية اليمنية ومقيم باكستاني وآخر من الجنسية البنغلاديشية)، لتورطهم بسرقة مواد صحية بقيمة (200.000) ريال من أحد المستودعات بمحافظة جدة، وجرى استعادة المسروقات وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.