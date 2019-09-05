مكة.. فصل الخدمات عن 80 عقارًا بحي النكاسة العشوائي تمهيداً لإزالتها

ضمن المرحلة الخامسة لتطويره وإعادة تأهيل البنى التحتية

استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة فصل الخدمات عن 80 عقاراً ضمن المرحلة الخامسة لتطوير حي النكاسة العشوائي تمهيدًا لإزالتها وإعادة تأهيل البنى التحتية.



وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي لـ"سبق" بأن أعمال فصل الخدمات والإزالة في حي النكاسة قد توقفت مؤقتًا أثناء حج العام الماضي 1440هـ، وبعد انتهاء الموسم عاودت الجهات ذات العلاقة فصل الخدمات عن العقارات المنزوعة ضمن المشروع.



وأشار "كعكي" أن فصل الخدمات عن العقارات في المرحلة الخامسة يأتي ضمن مراحل المشروع الأربعة عشر المعتمدة لإزالة عقارات حي النكاسة العشوائي، مبينًا أن إجمالي العقارات التي تم فصل الخدمات عنها وإزالتها في المراحل الأربع السابقة بلغت 420 عقارًا.



وأضاف كعكي أن الجهود والأعمال متواصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث تم عقد الاجتماعات لمناقشة أبرز مستجدات مراحل التطوير في حي النكاسة والتي تسهم في إنجاز تلك المراحل في الموعد المحدد لها من خطة التطوير.



ويحظى مشروع تطوير الأحياء العشوائية في العاصمة المقدسة باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.



ويهدف المشروع إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية وفق تكاملية مبني على أسس وخطط شاملة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل الإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والاستعمالات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.