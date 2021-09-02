وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي تناول أبرز المستجدات في المنطقة

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكى تناول أبرز المستجدات في المنطقة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.



واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كل المجالات المشتركة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.