"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك

تشمل البدع وتيماء وتستمر حتى الـ 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدي الرؤية على مدينة تبوك ومحافظتي البدع وتيماء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.