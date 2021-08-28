"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك

تشمل البدع وتيماء وتستمر حتى الـ 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدي الرؤية على مدينة تبوك ومحافظتي البدع وتيماء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

1

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 01:30 PM

تشمل البدع وتيماء وتستمر حتى الـ 6 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

0 118

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدي الرؤية على مدينة تبوك ومحافظتي البدع وتيماء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021