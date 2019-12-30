أمير الرياض يقدم العزاء لأسرة "آل الشيخ"

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ -رحمه الله-، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير الرياض، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة "آل الشيخ" عن شكرها لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

الرياض أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر وفاة عبدالعزيز آل الشيخ

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30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441 10:46 PM

أمير الرياض يقدم العزاء لأسرة "آل الشيخ"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ -رحمه الله-، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير الرياض، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة "آل الشيخ" عن شكرها لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

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