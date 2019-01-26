الفيحاء يختتم تحضيراته لمواجهة الهلال

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء مرانه الأخير عصر اليوم السبت على ملعب عبدالعزيز التويجري بمقر النادي وذلك في ختام تحضيرات الفريق لمواجهة ضيفه الهلال يوم غدٍ الأحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحت إشراف المدير الفني للفريق سلافوليوب موسلين والجهاز الفني المساعد، بدأ المران بعمليات الإحماء تبعها تمرين ترفيهي يعتمد على لعب الكرات الهوائية بعد ذلك قسم السيد موسلين اللاعبين إلى مجموعتين وفرض مناورة على كامل مساحة الملعب تعتمد على اللعب السريع واللمسة الواحدة.