"ترامب" يدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن حول إيران.. نهاية سبتمبر الجاري

هايلي: من حق "روحاني" الحضور.. ويجب عليه فهم أن العالم يراقب أنشطة طهران

أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي اليوم الثلاثاء أن دونالد ترامب، الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، سيدعو في نهاية سبتمبر الجاري إلى عقد اجتماع لرؤساء الدول والحكومات حول إيران.

وفي التفاصيل، من المقرر عقد الاجتماع أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر، لكن روسيا أبدت تحفظات حيال ذلك، وفق الوكالة الفرنسية.

وردًّا على سؤال في مؤتمر صحفي عن مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الاجتماع أجابت هايلي بأن ذلك سيكون "من حقه"، وقالت: "من الصعب العثور على مكان (في العالم)، لا تخوض فيه إيران نزاعًا. يجب على إيران أن تفهم أن العالم يراقب أنشطتها".

وتابعت: "نحن لا نبحث عن نتيجة ملموسة في هذا الاجتماع حول إيران". موحية ضمنًا بنشر إعلان مشترك أو إجراء محدد من قِبل مجلس الأمن.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تسعى فقط إلى إظهار "ما تفعله إيران في العالم".

وباتت إيران العدو اللدود لواشنطن منذ تولي الرئيس ترامب منصبه مطلع عام 2017م.





وشهد اجتماع مجلس الأمن صباح اليوم الثلاثاء احتجاج روسيا على عقد الاجتماع حول إيران، مؤكدة ضرورة الحديث خلال الاجتماع في حال انعقاده عن تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي لاحتواء طموحات طهران النووية.