الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي سرق 12 حاوية من أحد المستودعات

المتحدث الإعلامي: مكون من 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكّنت -بفضل الله- من القبض على تشكيل عصابي من (8) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تورّطوا بسرقة (12) حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، بما قيمته خمسة ملايين ريال‏، ونقلهم للمسروقات إلى مكان آخر وبيعها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.