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تسعى إلى تطوير منظومتها الإدارية ما جعلها رائدة في مجال الخدمات المكتبية

أكثر من ١٢٠ ألف محتوى تنجزها خدمات الطباعة والأرشفة بمكتبة الحرم

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حقّقت إدارة الطباعة والأرشفة بمكتبة الحرم المكي الشريف خلال الفترة الماضية، حصيلة ضخمة من خلال تصوير (95190) صورة ورقية، وطباعة (560) كتابًا، ونسخ أكثر من (27000) مخطوطة رقمية.



وتسعى المكتبة إلى تطوير منظومتها الإدارية والخدمية؛ ما جعلها مؤهلة أن تكون رائدة في مجال الخدمات المكتبية؛ لما تحتويه بين أرففها من مصادر معلومات ذات قيمة تاريخية ومعرفية، ولهذا كان من الضرورة وجود إدارة تُعنى بالطباعة الورقية والنسخ الرقمي والأرشفة، كما تقوم الإدارة بطباعة الكتب والمجلات العلمية والإعلامية الصادرة عن الرئاسة ونسخ وتصوير محتويات المكتبة من كتب ومخطوطات وتحويلها إلى نسخ رقمية، والعمل على أرشفتها للاستفادة منها، من خلال أحدث أجهزة الطباعة والتصوير.



وتعمل المكتبة كذلك على طباعة وتصميم المواد المطلوب إنتاجها للرئاسة كمجلة "الحرمان الشريفان" الإعلامية، وطباعة كتاب البيعة بخمسة لغات، وطباعة إصدارات مركز البحث العلمي، وتقارير إدارات الرئاسة، وأرشفة وحفظ المحتوى وجرى تزويد الإدارة بأحدث الأجهزة والتقنيات في مجال التصوير والطباعة وبرامج التصميم؛ما جعلها مؤهلة لتكون مطبعة متكاملة داخل المكتبة لتقدم خدماتها للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإداراتها المختلفة.