"بلدية القنفذة" تنذر 6 محطات وقود مخالفة خلال جولاتها التفتيشية

"الغامدي": الفرق تنفذ جولات دورية لمتابعة تطبيق كامل الاشتراطات

نفذت بلدية محافظة القنفذة، جولات تفتيشية، على محطات الوقود الواقعة على الطريق الدولي وعددًا من المحطات بالمحافظة.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية محافظة القنفذة المهندس سعيد بن عطية الغامدي أن البلدية شكلت فرقًا رقابية بتوجيهات أمين محافظة جدة صالح التركي، المبنية على توجيهات الوزارة بالقيام بجولات دورية لمتابعة أوضاع المحطات، إضافةً إلى الجولات الميدانية المفاجئة, مشيرًا إلى أنه تم خلال هذه الجولة إنذار ٦ محطات وقود مخالفة وجارٍ المتابعة لتطبيق كامل الاشتراطات.