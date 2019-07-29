شاهد.. ماذا قال وزير "الإسلامية" لمستشار الرئيس الأوكراني.. خلال إهدائه مصحفًا

أشاد بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين مُعربًا عن فرحته بالهدية

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لمستشار الرئيس دولة أوكرانيا بعد أن أهداه مصحفًا شريفًا من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة: "أتمنى أن يجتمع جميع المسلمين على هذا الكتاب فهو كرامتنا وعزنا ونجاتنا من عذاب النار".

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، في مكتبه بمحافظة جدة، لمستشار الرئيس الأوكراني السيد مصطفى جميلوف، ومفتي الإدارة الدينية لمسلمي القرم الشيخ حيدر روستاموف والوفد المرافق له.

يُشار إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما فيما يخص العمل الإسلامي بين المملكة وجمهورية أوكرانيا، والعمل على تطويره وتنميته.

من جهة أخرى، أشاد مستشار الرئيس الأوكراني بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، من خلال طباعة وتعليم ونشر القرآن الكريم لعموم المسلمين في العالم، مزجيًا شكره وتقديره للوزير آل الشيخ على الحفاوة غير المستغربة من "آل الشيخ" وإهدائه أغلى هدية في الكون.