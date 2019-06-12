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أكدت تضامنها ووقوفها بجانب السعودية

أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

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استنكرت أفغانستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معاد، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية أن جمهورية أفغانستان الإسلامية تستنكر بأشد العبارات استهداف مطار أبها الدولي من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤكد تضامنها ووقوفها بجانب السعودية.