الأخضر السعودي للجولف يشارك في البطولة الخليجية بـ"رجال وسيدات"

ماجد سرور يؤكد على أهمية الإعداد للمستقبل

يشارك المنتخب السعودي للجولف في بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف، التي تنطلق منافساتها غدًا الجمعة في العاصمة العُمانية مسقط، وتستمرّ إلى الاثنين القادم، وذلك في النسخة الـ23 لفئة الرجال وفي النسخة الـ12 لفئة الشباب، وفي النسخة السادسة لفئة الناشئين، بالإضافة إلى مشاركته في النسخة الخامسة لفئة السيدات، كأكبر وفد لمنتخبات الخليج في هذه البطولة، التي تنظمها اللجنة التنظيمية للجولف بمجلس التعاون الخليجي العربي.



ويرأس وفد المنتخب السعودي للجولف عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف محمد العيسى، وتضم قائمة اللاعبين كلًّا من (فئة الرجال): الأمير خالد بن سعود الفيصل، وسعود الشريف، علي الصخي، وعبدالرحمن المنصور، وفي فئة الشباب تحت سن 18 عامًّا يأتي اللاعب خالد القنيبات، وفي فئة الناشئين تحت سن 15 عامًا يأتي اللاعب علي البابطين، وعبدالعزيز المديميغ، وخالد المديميغ، وعمر التلمساني، وسلطان القصيبي، بينما تضم قائمة فئة السيدات كلًّا من: فطين القحطاني، ورغدة العيساوي، وليلى التلمساني، وياسمين ناصيف، فيما يدرب المنتخب المدرب الوطني علي بلحارث.



وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف ماجد سرور، أن "المنتخب السعودي أكمل جاهزيته للبطولة الخليجية لجميع فئاتها، ونتطلّع إلى تطوير منتخبات الجولف السعودية"، مضيفًا: "مشاركتنا بعدد من اللاعبين واللاعبات، تأتي لعدة أهداف: المنافسة، وإعداد جيل جديد لرياضة الجولف السعودية، وصقل مواهبهم في مثل هذه البطولات لإكسابهم مزيدًا من الخبرة والمعرفة، بالإضافة إلى تهيئة عدد من اللاعبين لاستحقاقات دولية قادمة. وهذه الأهداف المرسومة من مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف برئاسة ياسر الرميان، ضمن برنامج تطويري متكامل لرياضة الجولف في المملكة؛ لكي تنمو وتزدهر وتتقدم إلى الأفضل وفق رؤية 2030". بينما قال الأمير خالد بن سعود الفيصل صاحب الخبرة العريضة في منافسات الجولف: إن "قطاع الرياضة، ومنها رياضة الجولف، تحظى ولله الحمد بدعم واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، وإن شاء الله في المستقبل القريب يكون لرياضة الجولف السعودية حضور متميز داخل وخارج المملكة، وخصوصًا أن هناك برامج تطويرية تُعنى بهذا الشأن أعدّها الاتحاد السعودي للجولف وشركة الجولف السعودية".