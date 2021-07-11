نحو 9 آلاف بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً

في مختلف الكليات والتخصصات

بدأ نحو تسعة آلاف طالب وطالبة بجامعة نجران، اليوم الأحد، في مختلف الكليات والتخصصات، أداء الاختبارات النهائية للفصل الصيفي من العام الجامعي 1442 هـ إلكترونياً.

فيما يؤدي طلاب وطالبات المواد العلمية اختباراتهم التطبيقية حضورياً، وسط تنظيم واستعدادات مكثفة تُطبق من خلالها الجامعة الاحترازات والإجراءات المتبعة للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وقال رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي: إن الجامعة هيأت أنظمتها الإلكترونية في ظل عملية التحول الإلكتروني؛ لضمان سير العملية التعليمية والتي أثبتت جودتها ونجاحها، حيث ضاعفت الخدمات التقنية؛ استعدادًا للاختبارات واستمرت في عملية تدريب الطلاب وتهيئتهم من خلال تنظيم برامج تدريبية شملت أعضاء هيئة التدريس كذلك.

وأكد متابعة إدارة الجامعة للكليات والاطلاع المستمر على خططها؛ لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.

وأشار رئيس الجامعة إلى مضاعفة الجهود في الحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تكثيف الإجراءات الاحترازية وتعقيم المعامل والقاعات الدراسية بشكل دوري لضمان سلامة الطلبة.