"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة نجران

مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وتستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

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29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 11:40 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وتستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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