أمير الشرقية يدشن 7 مشاريع طرق بقيمة نصف مليار ريال.. تعرف عليها

بإجمالي أطوال تجاوزت 120 كيلومتراً.. ووصفها بـ"مشاريع الخير والبركة"

دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم الأحد، وبحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، سبعة مشاريع تنموية في المنطقة؛ لخدمة شبكة الطرق، بإجمالي أطوال تجاوزت 120 كيلومترًا، وذلك بحضور عدد من قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

ووصف أمير المنطقة الشرقية هذه المشاريع بـ"مشاريع الخير والبركة" وقال: "بلا شك أننا نسعد بمثل هذه الإنجازات التي ترفع من مستوى جودة الحياة".

وأضاف: "لقد سررنا اليوم بتدشين عدد من مشاريع الطرق في المنطقة، والاطلاع على المشاريع الجاري تنفيذها، ضمن رؤية الوزارة الطموحة، التي تسعى لتحقيق تطلعات المواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة، وتأتي ضمن توجهات القيادة الحكيمة حفظها الله".

استكمال دائري الأحساء

وتم تدشين مشروع استكمال الطريق الدائري بالأحساء (الضلع الشمالي الغربي) بطول (29 كم) وعدد من التقاطعات، التي تربط الطريق الدائري بالأحساء مع طريق مكة/الصناعية (تقاطع رقم 17)، وكذلك تقاطع الطريق الدائري بالأحساء مع طريق الدمام/ الهفوف، والذي اشتمل على عدد ثلاثة جسور فوق خط السكة الحديدية و (تقاطع رقم 18) الذي يخدم سوق المواشي والأعلاف، كما تم تدشين جسر مدخل الهفوف، عند تقاطع طريق الرياض /الهفوف مع خط السكة الحديدية بمحافظة الأحســـاء، حيث تم إزالة الجسـر القديم وإعادة إنشائه وتوسعته إلى أربع حارات لكل اتجاه، كما تم إعادة إنشـــاء الطريق القائم بطول 1270 متراً؛ لتعزيز انسيابية الحركة المرورية بمدخل مدينة الهفوف.

ودشّن أمير المنطقة الشرقية التقاطع العلوي على طريق الرياض/ الدمام السريع، والطريق المؤدي إلى إصلاحية الدمام بطول ثلاثة كيلومترات، كما تـــم تنفيــذ طـــرق خدمية على بجانبـــي طريق الرياض / الدمام الســـريع بطول 14 كم، والتي ستسهم في تسهيل الحركة المرورية للمخططات السكنية الجديدة المجاورة لطريق الرياض/الدمام السريع.

استكمال دائري الدمام

وتضمّن حفل تدشين مشاريع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، استكمال الطريق الدائري الـــذي يربط طريـــق الدمام/ الجبيل بطريق الرياض/ الدمام السريع وطريق الظهران/العقير/سلوى بطول سبعة كيلومترات، حيث تم تنفيذ طريق مزدوج بعدد ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه بطول سبعة كيلومترات، و تنفيذ أربعة معابر علوية، حيث سيعمل الطريق على نقل حركة الشاحنات خارج النطاق العمراني لحاضرة الدمام.

طريق الدمام الرياض

ودشّن أمير المنطقة الشرقية الطريـــق الرابـــط بيـــن طريـــق الريـــاض / الدمـــام الســـريع بالمدخل الجنوبي للمطار والمخارج المرتبطة معه على طريق الرياض/الدمام السريع، حيث تـم تنفيـذ أعمال ازدواج الطريـــق بواقع ثـــلاث حارات لـــكل اتجاه بطـــول 13.500 كم، وتـم تنفيـذ المخارج المرتبطة مع الطريق على طريق الرياض/الدمام بطول 11.8 كم، والإنتهاء من أعمال الإنارة بعدد 132 عامود إنارة وســـياج عالي الشد بالجزيرة الوسطية بطول 13.35 كم، حيث سيسهم المشروع في رفع كفاءة الطريق القائـــم وانسيابية الحركة لســـالكي الطريـــق القادمين من طريق الرياض / الدمام الســـريع باتجاه مطار الملك فهد الدولي والعكس.

وتم تدشين الأعمال المتبقية لطرق الخدمة وأعمال الأرصفة واللوحات الإرشادية على امتداد طريق الرياض/ الدمام الســـريع (دائري الدمام) بطول 12.400 كم؛ وذلك استكمالا لتنفيذ دائري الدمام و تسهيل الحركة المرورية لقاطني الأحياء السـكنية بمحاذاة الطريق، وكذلك تدشين طريق ربط المخطط الزراعي بالبريقا بالطريق الدائري بالأحســاء بطول 1.8 كم، وتنفيذ طريق خدمة بطول 1.6 كم، وتنفيذ التقاطع السطحي على الطريق الدائري بالأحساء.

اتفاقية تعاون

وخلال الاجتماع وقع نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية والهيئة العامة للنقل، التي مثلها في التوقيع رئيسها، الدكتور رميح الرميح.

ووصف الرئيس التنفيذي لهيئة تنفيذ المنطقة الشرقية، المهندس فهد المطلق، هذه الاتفاقية بالمهمة، مؤكداً على أنها سوف تنعكس إيجاباً على خطط الهيئة المستقبلية بما يخص الطرق، كما ستفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين الهيئتين.

من جانبه، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن هذه المشاريع التنموية في قطاع الطرق بالمنطقة الشرقية، تجسد الاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، مشيرا إلى حرص وزارة النقل والخدمات اللوجستية على إنجاز كل المشاريع بأعلى المواصفات الفنية ووفق الجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أعلى معايير جودة الطرق والسلامة في كافة شبكات الطرق بالمملكة، وتوفير خيارات تنقل آمنة تعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

وأضاف "الجاسر" أن إنجاز هذه المشاريع بأبعادها الخدمية والتنموية، يأتي تنفيذاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والهادفة إلى تعزيز الترابط بين كافة مناطق المملكة، ومواصلة ريادة المملكة عالميا، حيث تحتل المرتبة الأولى في مؤشر ترابط شبكة الطرق، كما قدم شكره وتقديره الكبيرين لأمير المنطقة الشرقية؛ على رعايته الكريمة لحفل إطلاق هذه المشاريع، مؤكداً أن دعم واهتمام أمير المنطقة الشرقية الكبيرين أسهم بشكل كبير في تحقيق العديد من المنجزات لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.