نجران.. "رفقاء" تنفذ مبادرة "الرعاية الصحية لمرضى الجهاز التنفسي"

ضمن مبادرات مواجهة جائحة كورونا وبمشاركة جمعية "عناية"

نفذت جمعية رفقاء لرعاية الأيتام مبادرة توزيع الأجهزة التنفسية الصحية للمستفيدين الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

يأتى ذلك ضمن مبادرات مواجهة جائحة كورونا بإشراف مباشر من أحد الأطباء المتطوعين؛ حيث وصف لهم آلية الاستخدام للجهاز وشركاء الجمعية في هذه المبادرة، والمجلس الفرعي لجمعيات الأيتام، والجمعية الخيرية لرعاية المرضى (عناية).