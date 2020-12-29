ولي العهد: تنظيم كأس آسيا 2027 في المملكة فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في السعودية وقارة آسيا

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن تنظيم كأس آسيا 2027 في المملكة لأول مرة على الإطلاق يعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة وقارة آسيا.

وقال سموه: "يسرني أن أتقدم باسم #المملكة بدعم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027 ونؤكد حرصنا الدائم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030"، ونؤكد حرصنا الدائم على المضي قُدمًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ونشيد في هذا الصدد بما يسفر عنه التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين السعودية والاتحاد الآسيوي من جهود لتحقيق تطلعات شبابنا وشاباتنا.

وحظيت المملكة العربية السعودية باستضافة أفضل الرياضيين من مختلف الرياضات، خاصة في كرة القدم. وذلك يأتي تجسيدًا لعزمنا على أن تكون السعودية مركزًا عالميًّا رائدًا لمختلف الرياضات. وإننا إذ نحمد الله - عز وجل - على ما تحقق من إنجازات تنموية في العقود الماضية، جعلت من بلادنا مصدر فخر وعزة لنا جميعًا، لنؤكد أن السعودية سائرة -بعون الله- في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية السعودية 2030 بجميع محاورها، التي تشتمل على تعزيز تطوُّر كرة القدم الآسيوية في المجالات كافة.

وبينما نقوم في المملكة العربية السعودية بتحقيق أهدافنا، وتعزيز مسيرتنا التنموية من خلال رؤية السعودية 2030، نود توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز نحو النمو المستمر لهذه الرياضة في جميع أنحاء آسيا.

وتتمثل رؤيتنا لاستضافة كأس آسيا 2027 في تقديم أكثر من مجرد بطولة؛ إذ تعتزم السعودية تحقيق تقدُّم كبير لمستقبل آسيا، وإحداث نقلة نوعية تعزز من مكانة كرة القدم الآسيوية؛ فالبطولة خطوة نحو خلق تجربة جديدة، وتبادل جديد، وتوسع جديد، نتطلع من خلاله إلى مشاركة أهدافنا وطموحاتنا مع أسرة كرة القدم الآسيوية والاتحادات والأعضاء في الاتحاد الآسيوي البالغ عددها 47 بأكملها خلال الأشهر المقبلة.

ونتطلع إلى العمل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمواصلة التطور والتقدم في السنوات القادمة.

ونتيجة للزخم الإيجابي الذي تحظى به كرة القدم الآسيوية، فإن تنظيم كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية لأول مرة على الإطلاق يُعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في السعودية وقارة آسيا؛ إذ نتطلع بعزيمة وإصرار إلى فتح آفاق جديدة لكرة القدم الآسيوية.

صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد