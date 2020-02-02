سلطنة عمان تعلّق الرحلات الجوية مع الصين

في إجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا

علّقت سلطنة عمان، جميع رحلات الطيران المدني مع الصين حتى إشعار آخر؛ في إجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، بأنه في إطار متابعتها للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة العمانية فإن هيئة الطيران المدني العماني تعلق جميع رحلات الطيران المدنية للصين الشعبية، ابتداءً من اليوم الثاني فبراير 2020م وإلى إشعار آخر.

سلطنة عمان رحلات الطيران المدني الصين

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02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441 01:45 PM

في إجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا

سلطنة عمان تعلّق الرحلات الجوية مع الصين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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علّقت سلطنة عمان، جميع رحلات الطيران المدني مع الصين حتى إشعار آخر؛ في إجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، بأنه في إطار متابعتها للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة العمانية فإن هيئة الطيران المدني العماني تعلق جميع رحلات الطيران المدنية للصين الشعبية، ابتداءً من اليوم الثاني فبراير 2020م وإلى إشعار آخر.

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