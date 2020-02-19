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للترحيب به خلال تدشين عدد من المشروعات

أهالي الأفلاج يستقبلون غدًا أمير منطقة الرياض

يستقبل أهالي الأفلاج، أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، للترحيب به خلال زيارته للمحافظة، غدًا الخميس، لوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والخدمية والإسكانية التي تجاوزت تكلفتها المالية مليار ريال.



ويثمّن الأهالي لأمير الرياض زيارته المرتقبة؛ حيث ينتظر أن تشهد نقلة تطويرية يضع خلالها حجر الأساس لعدد من المشاريع، ويدشن أخرى؛ لتحقيق التنمية المستدامة في التقدم والازدهار وتلبية الاحتياجات والمتطلبات التنموية للمحافظة.



يأتي هذا في إطار الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في التنمية العصرية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.



وأكّد الأهالي أن زيارة أمير الرياض للأفلاج تؤكّد اهتمامه بكل محافظات المنطقة، وتعكس المكانة التي تحظى بها المحافظة، وتحمل معها بشائر الخير في الازدهار والتنمية لأبناء الأفلاج؛ من خلال تدشين عدد من المشاريع بالمحافظة ومراكزها.