بعد تأجيل انتخاب رئيس العراق.. إعادة فتح باب الترشُّح للمنصب

ابتداء من غد ولمدة 3 أيام

أعلن مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية؛ وذلك عقب تأجيل جلسة تصويت لم يكتمل خلالها النصاب القانوني.

وذكر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان أن رئاسة مجلس النواب قررت فتح باب الترشُّح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 فبراير، ولمدة ثلاثة أيام.

وتأجل انتخاب رئيس للجمهورية إلى إشعار آخر لعدم اكتمال النصاب خلال جلسة دُعي إليها الاثنين الماضي؛ وذلك بسبب مقاطعة كتل سياسية، أبرزها كتلة تيار الصدر التي فازت بعدد المقاعد الأكبر في البرلمان خلال الانتخابات النيابية الأخيرة.

ولم يُحدَّد موعد لانتخابات جديدة. ويتطلب النصاب حضور ثلثَيْ عدد النواب البالغ 329.