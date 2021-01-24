نزيف في الرأس وشلل.. تدخُّل جراحي عاجل يُنقذ حياة سبعيني في محايل

فيما عادت وظائف جهة جسمه اليسرى إلى طبيعتها واستعاد وعيه تدريجياً

نجح فريق طبي بمستشفى محايل العام بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور جورج مرشه؛ في إنقاذ مريض في العقد السابع تعرَّض لنزيف داخل الرأس، نتج عنه شلل نصفي أيسر.

هذا وتم إجراء تدخّل جراحي عاجل لتفريغ النزيف وتكللت الجراحة بالنجاح -ولله الحمد- وعادت وظائف الجهة اليسرى من الجسم، إلى طبيعتها واستعاد وعيه تدريجياً، حسب الخطة العلاجية وتحسنت حالته، وغادر المستشفى بصحة جيدة.