أمريكا: تسجيل عجز قياسي في الميزانية.. إنفاق حكومي حاد وانكماش في الإيرادات

بسبب جائحة فيروس كورونا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم، عن تسجيل عجز قياسي في الميزانية بلغ 738 مليار دولار، نظرًا للإنفاق الحكومي الحاد، وانكماش الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن عجز الميزانية في الشهر الماضي كان الأول الذي يعكس ضخامة الإنفاق الحكومي، الذي أقره الكونغرس لتخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة.

وفي 27 مارس الماضي، وافق الكونغرس على حزمة إنقاذ بقيمة 2.3 تريليون دولار، وزادها في وقت لاحق إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار.

وذكرت الخزانة الأمريكية، أن إجمالي الإيرادات في إبريل بلغ 242 مليار دولار، بانخفاض قدره 55 % بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في حين قفزت النفقات 161 % لتصل إلى 980 مليار دولار. وفقًا لرويترز.