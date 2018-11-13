المشورة والشكل الصحيح في انطلاقة فعاليات اليوم العالمي للمضادات الحيوية بجدة

نظّمها مستشفى الملك فهد برعاية مديره.. و"الحارثي": مشاركة أقسام عدة أثرى الحملة

انطلقت، صباح أمس الاثنين، فعاليات اليوم العالمي للمضادات الحيوية بجدة؛ وذلك تحت رعاية مدير مستشفى الملك فهد الدكتور عبدالرحمن بخش؛ حيث افتتحها الدكتور ماجد الحارثي مساعد مدير المستشفى للشؤون الطبية المساندة؛ بحضور رؤساء الأقسام بالمستشفى.

وأشار "الحارثي" إلى أن مشاركة العديد من الأقسام منها مكافحة العدوى والصيدلية ووحدة الأحياء الدقيقة بالمختبر في فعاليات هذا العام؛ أثرت الحملة التوعوية لهذا اليوم التي استهدفت المراجعين وزوار المستشفى.

وأوضحت الدكتورة إيمان الساعاتي رئيس وحدة الأحياء الدقيقة بالمختبر، أن فعاليات اليوم العالمي للمضادات الحيوية، تركز على التوعية للوقاية من مقاومة المضادات الحيوية.

وبيّنت: "من أهداف هذا اليوم، تسليط الضوء على مشكلة مقاومة المضادات الحيوية والتعريف بها، وكذلك زيادة الوعي حول أهمية استخدام المضادات الحيوية بالشكل الصحيح، مع التشديد على أهمية أخذ مشورة مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام أي مضاد حيوي، وتجنب استخدام أدوية الآخرين؛ وبالتالي من خلال التشجيع والتحفيز يمكن العمل على تغيير السلوك للوصول لنتائج إيجابية إن شاء الله".