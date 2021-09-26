"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض

طالب بالحيطة والحذر خلال القيادة لتفادي أي مخاطر بالطريق

نبّهت إدارة أمن الطرق مستخدمي الطريق بمنطقة الرياض في كل من (الأفلاج- الرين -السليل- وادي الدواسر)، بأن المنطقة قد تشهدُ رياحاً نشطة تصاحبها أتربة مثارة؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف حساب الإدارة على تويتر، أن الحيطة والحذر مطلوبان أثناء القيادة؛ متمنياً السلامة للجميع.