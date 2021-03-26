"أنمار الحائلي" يدشن مبادرة نادي "الاتحاد" لتلقي اللقاح

بادر بتلقي الجرعة الأولى منه

دشَّن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار بن عبدالله الحائلي مبادرة النادي لتحفيز منسوبيه على تلقي لقاح فيروس كورونا؛ وذلك بعد أن بادر اليوم بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.



وقدّم رئيس النادي بعد تلقيه الجرعة الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمونه من اهتمام ورعاية لمن يعيش على هذه الأرض المباركة كافة.



وأضاف قائلاً: "نحن في نعمة، نشكر الله عليها، أن سخّر لنا قيادة رشيدة، تعمل على راحة وسلامة أبناء الوطن. كما أود أن أتوجه بالشكر لمنسوبي وزارة الصحة الذين كانوا –وما زالوا- خط الدفـاع الأول في مواجهة هذه الجائحة، وبإذن الله سوف نستقبل في نادي الاتحاد خلال الأيام المقبلة فرقًا من الوزارة لتقديم اللقاح لمنسوبي النادي، وأدعو الجميع إلى سرعة أخذ الخطوة، وتلقي اللقاح؛ حتى نعود لحياتنا الطبيعية -بإذن الله-".