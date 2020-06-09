كورونا.. ألمانيا تسجل 350 إصابة جديدة بالفيروس

عدد حالات الوفاة إثر الإصابة زادت إلى 8711 حالة

سجلت ألمانيا 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون 24 ساعة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ بذلك 184543 حالة منذ بداية الأزمة؛ مضيفًا أن عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس زادت إلى 8711 حالة، بعد تسجيل 37 وفاة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 12:28 PM

عدد حالات الوفاة إثر الإصابة زادت إلى 8711 حالة

كورونا.. ألمانيا تسجل 350 إصابة جديدة بالفيروس

وكالة الأنباء السعودية (واس)

برلين

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سجلت ألمانيا 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون 24 ساعة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ بذلك 184543 حالة منذ بداية الأزمة؛ مضيفًا أن عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس زادت إلى 8711 حالة، بعد تسجيل 37 وفاة.

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