تونس تفرض استعمال الكمامات للحد من "كورونا".. وعقوبات للمخالفين

يطبَّق القرار في الأماكن العامة

أعلن وزير الصحة التونسية محمد الحبيب الكشو اليوم الأربعاء فرض وضع الكمامات الصحية في كامل البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يتم إقرار عقوبات للمخالفين.

وبيّنت وزارة الصحة أن القرار سيُطبَّق في الأماكن العامة داخل البلاد، وفقًا لـ"فرانس 24".

وسجَّلت تونس 1.585 إصابة منذ مطلع مارس (آذار)، من بينها 51 حالة وفاة، و306 أشخاص لا يزالون حاملين للفيروس.


فيروس كورونا الجديد

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05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 08:17 PM

يطبَّق القرار في الأماكن العامة

تونس تفرض استعمال الكمامات للحد من "كورونا".. وعقوبات للمخالفين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الصحة التونسية محمد الحبيب الكشو اليوم الأربعاء فرض وضع الكمامات الصحية في كامل البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يتم إقرار عقوبات للمخالفين.

وبيّنت وزارة الصحة أن القرار سيُطبَّق في الأماكن العامة داخل البلاد، وفقًا لـ"فرانس 24".

وسجَّلت تونس 1.585 إصابة منذ مطلع مارس (آذار)، من بينها 51 حالة وفاة، و306 أشخاص لا يزالون حاملين للفيروس.


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فيروس كورونا الجديد

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