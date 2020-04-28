تركيا.. اعتقال مئات المواطنين بسبب منشوراتهم عن كورونا بمنصات التواصل

تَضَمّنت اتهامات للسلطات بالكذب حول عدد وفيات الفيروس وفترة الإغلاق

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، توقيف 402 شخص، كتبوا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "لا أساس لها من الصحة واستفزازية" بشأن فيروس «كورونا» المستجد.

وقال مسؤول في الوزارة: إن بعض المنشورات المعنية تَضَمّنت مزاعم بأن الإغلاق سيستمر لفترة أطول من حظر التجول الذي أعلنته الحكومة طوال نهاية الأسبوع، واتهامات بأن السلطات تكذب بشأن عدد الوفيات.

وذكرت الوزارة على حسابها على «تويتر»: «في الأيام الـ42 الماضية، تم تحليل 6362 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تأكيد 855 مشتبهًا بهم؛ بينما تم القبض على 402».

ووفق صحيفة "زمان" أوضح أن هذا العدد منفصل عن اعتقال 410 أشخاص بسبب مزاعم مماثلة في نهاية مارس.

من جهة أخرى قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن تركيا سترسل أدوات طبية إلى الولايات المتحدة؛ منها ملابس وقائية وكمامات اليوم الثلاثاء؛ للمساعدة في جهودها الرامية لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»؛ بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» أمس.

وأضاف أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أنه سيتم فرض العزل العام لمدة ثلاثة أيام في 31 مدينة؛ اعتبارًا من يوم الجمعة الأول من مايو، وأن الحظر المفروض في عطلات نهاية الأسبوع سيستمر إلى ما بعد عيد الفطر أواخر مايو.

وقال إنه سيتم الإعلان قريبًا عن عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد.

واتخذت الحكومة تدابير للحد من انتشار الفيروس؛ بما فيها إغلاق المدارس والمطاعم، وفرض حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع ما دام كان ذلك ضروريًّا.

وسجلت تركيا أكثر من 2800 وفاة من أكثر من 110 آلاف إصابة بالوباء.